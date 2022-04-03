Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot

Kuşadası'nda esnaflık yapan Şaban Şenok ise, "Feribot seferlerinin başlamasını iki taraf da özlemle bekliyordu. Feribot turları, ekonomik açıdan hem Kuşadası'na hem de Sisam'a önemli katkı yapacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.