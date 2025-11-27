  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gece yarısı 8 katlı apartman alevlere teslim oldu; 1 kişi hayatını kaybetti!

Kütahya'da 8 katlı apartman alevlere teslim oldu; 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da 8 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan 68 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Kütahya'da 8 katlı apartman alevlere teslim oldu; 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Yangın, saat 01.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı.

1 / 15
Kütahya'da 8 katlı apartman alevlere teslim oldu; 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 

2 / 15
Kütahya'da 8 katlı apartman alevlere teslim oldu; 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

3 / 15
Kütahya'da 8 katlı apartman alevlere teslim oldu; 1 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi. 

4 / 15