Kütahya'da 8 katlı apartman alevlere teslim oldu; 1 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da 8 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan 68 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 01.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi.
