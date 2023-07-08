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  4. Bir ilimizde kimyasal alarm! Sarı duman gökyüzünü kapladı

Kütahya'da nitrik asit sızıntısı! Sarı duman gökyüzünü kapladı

Kütahya'da bir azot fabrikasındaki nitrik asit sızıntısına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kütahya'da nitrik asit sızıntısı! Sarı duman gökyüzünü kapladı - Resim: 1

Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir firmaya ait azot fabrikasındaki tankerden, üretimde kullanılan nitrik asit sızdı.

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Kütahya'da nitrik asit sızıntısı! Sarı duman gökyüzünü kapladı - Resim: 2

Bunun üzerine fabrikaya sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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Kütahya'da nitrik asit sızıntısı! Sarı duman gökyüzünü kapladı - Resim: 3

Kütahya Valiliği`nden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

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Kütahya'da nitrik asit sızıntısı! Sarı duman gökyüzünü kapladı - Resim: 4

Açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır."

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