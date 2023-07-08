Kütahya'da nitrik asit sızıntısı! Sarı duman gökyüzünü kapladı

Açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır."