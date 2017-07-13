Kutluğ Ataman'ın Erzincan'daki evine iki ödül birden
Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’ın Erzincan’da kurduğu Mehmet Ali Bey Palangası’nın içine yapılan Erginoğlu & Çalışlar imzalı ev, iki uluslararası mimari ödül kazandı.
Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’ın Erzincan’da kurduğu Mehmet Ali Bey Palangası’nın içine yapılan Erginoğlu & Çalışlar imzalı ev, iki uluslararası mimari ödül kazandı. 2006 yılından bu yana World Architecture Community tarafından düzenlenen WA Awards kapsamında “Palanga/KA Evi” adıyla yarışan proje, “inşa edilmiş proje” kategorisinde hem siteye üye olanların oylamasında hem de jüri oylamasında ödül kazanan projelerden biri oldu.
Kutluğ Ataman; bunlara ek olarak geçtiğimiz yıllarda çiftçilik ve hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. Erzincan’da, ailesinden kendisine kalan bir arazide hem çiftlik işleri ile ilgilendiği zaman kalabileceği bir konut hem de sanat ve film çalışmalarına odaklanabileceği bir mekan hayal eden Ataman, bu atöye/ev hayalini Erginoğlu & Çalışlar mimarlık ofisinin projesiyle hayata geçirdi.
Kutluğ Ataman’ın Mehmet Ali Bey Palangası adını verdiği çiftlikte inşa edilen ev, Doğu Anadolu’da modern mimarinin uluslararası standartta çok önemli bir örneğini temsil ediyor. Planlamasında, azami mahremiyetin gözetildiği ve sık ağaçlık içinde, çevreden izole şekilde inşa edilen mekan, özellikle gün batımında Munzur Dağlarının harika manzarasına hakim bir noktada bulunuyor.
Arazi Erzincan’ın biraz dışında kaldığı için kolay inşaat yapmaya imkan vermediğinden, binanın taşıyıcı sistemi çelik ile tasarlandı, Kocaeli’nde imal edilerek montajı yerinde yapıldı. İnşaat kalitesini arttırmak hedefiyle atöye/evin tüm dış duvarlarında ve çatısında yine kuru imalat sistemleri kullanıldı