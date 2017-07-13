Kutluğ Ataman'ın Erzincan'daki evine iki ödül birden

Kutluğ Ataman; bunlara ek olarak geçtiğimiz yıllarda çiftçilik ve hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. Erzincan’da, ailesinden kendisine kalan bir arazide hem çiftlik işleri ile ilgilendiği zaman kalabileceği bir konut hem de sanat ve film çalışmalarına odaklanabileceği bir mekan hayal eden Ataman, bu atöye/ev hayalini Erginoğlu & Çalışlar mimarlık ofisinin projesiyle hayata geçirdi.



