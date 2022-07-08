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  4. Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu

Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesini yapmak için gelen 1 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı.

Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu - Resim: 1

Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirecek.

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Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu - Resim: 2

Hacı adayları bugün öğle ve ikindi namazlarını cem (birleştirme) ederek kılacak. 

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Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu - Resim: 3

Türkiye'den giden 37 bin 700 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duruyor.

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Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu - Resim: 4

Hacı adayları sabah saatlerinde, bir rivayete göre Adem Aleyhisselam ile Havva Validemizin 40 yıl dünyada dolaştıktan sonra buluştukları Cebel-i Rahme'ye akın etti. Hacı adayları, lebbeyk nidaları eşliğinde Cebel-i Rahme'de dualar etti.

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