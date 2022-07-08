Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesini yapmak için gelen 1 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı.
Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirecek.
1 / 10
Hacı adayları bugün öğle ve ikindi namazlarını cem (birleştirme) ederek kılacak.
2 / 10
Türkiye'den giden 37 bin 700 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duruyor.
3 / 10
Hacı adayları sabah saatlerinde, bir rivayete göre Adem Aleyhisselam ile Havva Validemizin 40 yıl dünyada dolaştıktan sonra buluştukları Cebel-i Rahme'ye akın etti. Hacı adayları, lebbeyk nidaları eşliğinde Cebel-i Rahme'de dualar etti.
4 / 10