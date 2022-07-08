Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu

Hacı adayları sabah saatlerinde, bir rivayete göre Adem Aleyhisselam ile Havva Validemizin 40 yıl dünyada dolaştıktan sonra buluştukları Cebel-i Rahme'ye akın etti. Hacı adayları, lebbeyk nidaları eşliğinde Cebel-i Rahme'de dualar etti.