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  4. Kutsal topraklarda tartışma yaratan ''elektrikli araçlı ibadet'' dönemi

Kutsal topraklarda tartışma yaratan ibadet

İslam Dünyası’nın kutsal toprakları Mescid'i Haram bölgesinden gelen "elektrikli araçla ibadet" görüntüleri gündem oldu.

Kutsal topraklarda tartışma yaratan ibadet - Resim: 1

Müslümanların kutsal kabul ettiği Mescid'i Haram bölgesinde kaydedilen görüntülerde, ibadetini yapan insanların Safa - Merve arasındaki tepeleri elektrikli araçlarla gittiği görüldü.

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Kutsal topraklarda tartışma yaratan ibadet - Resim: 2

Videoda, Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid’i Haram bölgesinde, Safa ve Merve tepeleri arasında yürüyerek yapılması gereken ibadetin, elektrikli araçlarla yapıldığı görüldü.

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Kutsal topraklarda tartışma yaratan ibadet - Resim: 3

Videoda aynı ibadeti yürüyerek yapan Müslümanların ise elektrikli araç kullanan kişiler için “Bunlar kolayını bulmuş, araba tutmuşla böyle Sa’y yapıyorlar, vay be” dediği duyuldu.

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Kutsal topraklarda tartışma yaratan ibadet - Resim: 4

O görüntüler birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

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