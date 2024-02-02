Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu
Erzurum’da etkisini artırarak gösteren soğuk ve puslu hava tarihi çeşmeleri dondurdu, şadırvanlar buz kesti, sabah saatlerinde araçlar çalışmadı, çatılarda metreleri bulan sarkıtlar oluştu.
Kaynak: İHA
Erzurum’un Tekman ilçesinde termometreler gece saatlerinde -30 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde sabah araçlarına binen vatandaşlar -23 dereceyi gördü.
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Kar yağışı sonrası bölgede düşen sıcaklıklar sokak çeşmelerini dondururken şadırvan adeta buz kesti.
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Soğuktan dolayı araçları çalışmayan vatandaşlar ise sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sis ve pusun da etkili olduğu Erzurum’da çatılarda da zaman zaman 1 metreyi aşan buz sarkıtlarının ortaya çıkmasına neden oldu.
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Meteoroloji uzmanları Pazartesine kadar soğuk havanın etkili olacağını ve hafta başından itibaren bölgede kar yağışının beklendiğini belirttiler.
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