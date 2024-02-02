  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu

Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu

Erzurum’da etkisini artırarak gösteren soğuk ve puslu hava tarihi çeşmeleri dondurdu, şadırvanlar buz kesti, sabah saatlerinde araçlar çalışmadı, çatılarda metreleri bulan sarkıtlar oluştu.

Kaynak: İHA
Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu - Resim: 1

Erzurum’un Tekman ilçesinde termometreler gece saatlerinde -30 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde sabah araçlarına binen vatandaşlar -23 dereceyi gördü. 

1 / 10
Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu - Resim: 2

Kar yağışı sonrası bölgede düşen sıcaklıklar sokak çeşmelerini dondururken şadırvan adeta buz kesti. 

2 / 10
Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu - Resim: 3

Soğuktan dolayı araçları çalışmayan vatandaşlar ise sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sis ve pusun da etkili olduğu Erzurum’da çatılarda da zaman zaman 1 metreyi aşan buz sarkıtlarının ortaya çıkmasına neden oldu. 

3 / 10
Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu - Resim: 4

Meteoroloji uzmanları Pazartesine kadar soğuk havanın etkili olacağını ve hafta başından itibaren bölgede kar yağışının beklendiğini belirttiler.

4 / 10