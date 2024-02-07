  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada

Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada

Yoğun kar yağışı Ardahanlılara büyük zorluklar yaşatırken kardan yararlananlarda oldu. Kent merkezinde kayak keyfi kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada - Resim: 1

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kayak tesisine gidemeyen vatandaşlar, caddede kaymanın keyfini çıkardı. Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı.

1 / 14
Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada - Resim: 2

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezinin yolu ulaşıma kapandı. Kayak tesisine gidemeyen Oğuz Kaan Ürker ise caddelerde kayarak karın keyfini çıkardı.

2 / 14
Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada - Resim: 3

Oğuz Kaan Ürker, evde canımız sıkıldı ve bende kayak takımlarımı alarak caddede kayak yapmanın keyfini çıkartıyorum dedi.

3 / 14
Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada - Resim: 4

Ürker, ’’Ardahan sokaklarına böyle kar yağınca bu fırsatı değerlendirelim dedik. Evde canımız sıkılıyor ve başka yapacak bir etkinlik yok. Kayak takımlarımı aldım, kaskımı, gözlüğümü taktım ve kendimi dışarı attım. Yollar kapalı olduğu için kayak merkezine gidemedik ama sokakta kayak yapmanın keyfini yaşadım. Cadde arasında kayak bayağı eğlenceli ve güzel’’ dedi.

4 / 14