Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada

Ürker, ’’Ardahan sokaklarına böyle kar yağınca bu fırsatı değerlendirelim dedik. Evde canımız sıkılıyor ve başka yapacak bir etkinlik yok. Kayak takımlarımı aldım, kaskımı, gözlüğümü taktım ve kendimi dışarı attım. Yollar kapalı olduğu için kayak merkezine gidemedik ama sokakta kayak yapmanın keyfini yaşadım. Cadde arasında kayak bayağı eğlenceli ve güzel’’ dedi.