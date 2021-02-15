Kuyruğu 5 TL! Balon balığı, ek gelir kapısı oldu

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmeleri ve hatta ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık 2020’de bir tebliğ yayımladı.

