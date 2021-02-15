Kuyruğu 5 TL! Balon balığı, ek gelir kapısı oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avlayanlara kuyruk başına 5 TL ödüyor. 4 bin 66 adet balon balığı avlayan Mersinli balıkçılar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, ''Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek'' dedi.
Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmeleri ve hatta ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık 2020’de bir tebliğ yayımladı.
Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında, balıkçılar 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, kurumlara teslim etti.
Mersinli balıkçılar da aralık ayı boyunca avladıkları balon balıklarının kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.