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Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında

Ramazan ayında fırınların önünde oluşan pide kuyruğu bu sefer, uygun fiyatlı satış yapan kasapların önünde oluştu.

Kaynak: İHA
Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında - Resim: 1
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Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında - Resim: 2

Bursa'da faaliyet gösteren et toptancısı kasapların yaptığı kampanya, uygun fiyata et almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

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Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında - Resim: 3

Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken kısa süre sıra bekleyen vatandaşlar, içeride istediği kadar ürünü alıp evin yolunu tuttu.

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Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında - Resim: 4

Edemen, Et ve Balık Tanzim ile Gül-et ve Köfteci Yusuf gibi et toptancısı olup vatandaşlara da satış yapan firmalarda, kıyma 365-400 liradan, dana kuşbaşı 415-440 lira, kasap köfte ise 370-400, sucuk 400-480 lira aralığında satılıyor.

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