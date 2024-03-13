Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında

Edemen, Et ve Balık Tanzim ile Gül-et ve Köfteci Yusuf gibi et toptancısı olup vatandaşlara da satış yapan firmalarda, kıyma 365-400 liradan, dana kuşbaşı 415-440 lira, kasap köfte ise 370-400, sucuk 400-480 lira aralığında satılıyor.