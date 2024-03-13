Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında
Ramazan ayında fırınların önünde oluşan pide kuyruğu bu sefer, uygun fiyatlı satış yapan kasapların önünde oluştu.
Kaynak: İHA
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Bursa'da faaliyet gösteren et toptancısı kasapların yaptığı kampanya, uygun fiyata et almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken kısa süre sıra bekleyen vatandaşlar, içeride istediği kadar ürünü alıp evin yolunu tuttu.
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Edemen, Et ve Balık Tanzim ile Gül-et ve Köfteci Yusuf gibi et toptancısı olup vatandaşlara da satış yapan firmalarda, kıyma 365-400 liradan, dana kuşbaşı 415-440 lira, kasap köfte ise 370-400, sucuk 400-480 lira aralığında satılıyor.
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