Kuyumcu ile kapkaççının kovalamacası kamerada... Kapkaççıyı metrelerce kovaladı!

Para dolu çantayı çalmaya çalışan kapkaççının mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığını söyleyen kuyumcu İ.C., "Ben 40 küsur yıldan beri kuyumcuyum. Geçen hafta perşembe günü, sabah saat 09.27 geçe arabamı park ettim. Park ettikten sonra dükkanıma doğru geliyordum. Elimde bir iş çantası vardı ve hava yağmurluydu. Tanımadığım biri kapüşonunu çekmiş, dükkana doğru gelirken arkadan sinsi sinsi yaklaşarak kapkaççılığa teşebbüs etti ama çantayı alamadı. Kapkaççı koşmaya başladıktan sonra bende peşinden koştum ama maalesef yakalayamadım. Yakalayamadığım için çok pişmanım keşke yakalayabilseydim. Şikayetçi oldum, ondan sonra emniyet güçleri Allah razı olsun. Gittiler ve kapkaççıyı yakaladılar. Bugün de öğrendiğim kadarıyla denetimli serbestlikten serbest bırakılmış. Eğer vatandaş suç işleyip de serbest bırakılacaksa o zaman biz bu adamı tutup linç etmemiz lazımdı. O zaman ancak kendimize geliriz. Bize şu an yazık oldu. Adam yaptığıyla karlı kaldı. Biz bize olan olayla kötü olduk. Çantam çalınsaydı adam kara geçecekti, biz de zarar edecektik. Çaldığı içinde o zaman herhalde hapse geçerdi. Çünkü yaptığı işi beceremediği için onu serbest bıraktılar ve bir nevi mükafat verdiler" ifadelerini kullandı.