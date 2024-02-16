Kuyumcuda dehşet anları kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi, 1109. Sokak'ta bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz silahlı kişi, girdiği kuyumcu dükkanındaki kişiye ateş etti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken açılan ateş sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
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SALDIRI ANLARI KAMERADA
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın içeriye girip ateş ettiği görülüyor. Bu sırada içerideki müşteriler, panikle kaçışıyor.
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Olayı anlatan bir esnaf, "Saat 2 gibi, bir ses geldi. Kuyumcuya saldırı oldu dediler, zaten polisler buradaydı onlar müdahale ettiler." dedi.
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