Kuyumcuda şoke eden görüntüler: Soygunculara içi sıcak su dolu çay kazanı fırlattı

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine giren maskeli 3 şüphelinin, tezgahın arkasında oturan iş yeri sahibi Enes T.'ye biber gazı sıktığı yer alıyor. Görüntülere göre; T., iş yerinin arka bölümüne kaçtıktan sonra eline geçirdiği objeleri, soyguncuların üzerine fırlatıyor. Elinde tabanca olan bir soyguncu da tezgahın üzerindeki çiçeğin saksını T.'ye fırlatıyor. Bu sırada soygunculardan biri de vitrine yönelip, bilezikleri alıyor. T., dükkandaki çay kazanı ve diğer objeleri fırlatarak, soyguncuları uzaklaştırıyor.