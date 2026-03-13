Kuyumcuda şoke eden görüntüler: Soygunculara içi sıcak su dolu çay kazanı fırlattı

Konya’da maskeli 3 soyguncunun kuyumcuya biber gazı sıkıp, vitrindeki 8 bileziği alıp kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eline ne geçtiyse soygunculara atan kuyumcu, ''Önce şaka sandım, biber gazı sıktıklarında soygun olduğunu anladım. Elime ne geçirdiysem fırlattım. En son sıcak su dolu çay kazanını fırlattım'' diye konuştu.

Kaynak: DHA
Konya’nın Selçuklu ilçesi, Dumlupınar Mahallesi’nde henüz 15 gün önce açılan bir kuyumcu dükkanı, akıllara durgunluk veren bir soygun girişimine sahne oldu. Maskeli ve silahlı 3 şüpheli, Lale Caddesi üzerindeki işletmeye girerek kuyumcu Enes T.'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı, ancak karşılarında pes etmeyen bir esnaf buldular.

Ellerinde biber gazı ve tabancayla iş yerine gelen maskeli 3 şüpheli, işletme sahibi Enes T.’ye biber gazı sıktı, vitrindeki 8 bileziği alıp kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, kısa süre sonra sokak aralarına kaçan 3 şüpheliyi mahallenin farklı noktalarında yakaladı. Gözaltına alınan M.L.İ., N.D., A.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine giren maskeli 3 şüphelinin, tezgahın arkasında oturan iş yeri sahibi Enes T.'ye biber gazı sıktığı yer alıyor. Görüntülere göre; T., iş yerinin arka bölümüne kaçtıktan sonra eline geçirdiği objeleri, soyguncuların üzerine fırlatıyor. Elinde tabanca olan bir soyguncu da tezgahın üzerindeki çiçeğin saksını T.'ye fırlatıyor. Bu sırada soygunculardan biri de vitrine yönelip, bilezikleri alıyor. T., dükkandaki çay kazanı ve diğer objeleri fırlatarak, soyguncuları uzaklaştırıyor.

KANALİZASYONDAN KAÇTIKLARI İDDİASI

Şüphelilerin ilk başta kendisine şaka yaptığını sandığını anlatan kuyumcu Enes T., “Önce şaka sandım, biber gazı sıktıklarında soygun olduğunu anladım. Elime ne geçirdiysem fırlattım. En son sıcak su dolu çay kazanını fırlattım. Sonra kaçıp caddenin karşısına geçtiler. Rögar kapağından girip, 500 metre ilerideki kanalın tahliye kapağından çıkmışlar. Polisler de kısa sürede şüphelileri yakaladı. Soyguncuları ve altınlarımızı yakalayan Konya Emniyet Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi. (DHA)

