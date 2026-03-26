Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar sürerken İslam Memiş’ten ezber bozan açıklamalar geldi. 2026’yı "parayı kazanma değil, koruma yılı" olarak tanımlayan Memiş; İran-İsrail gerilimi, Körfez ülkelerinin nakit çıkışları ve Hürmüz Boğazı krizinin piyasaları nasıl altüst ettiğini anlattı. Gram altındaki yüksek işçilik maliyetlerine dikkat çeken ünlü ekonomist, "Şu an fiziki altın almam" diyerek yatırımcılara iki alternatif sundu.
Dünya genelinde jeopolitik riskler yükseldiğinde "güvenli liman" olarak ilk sıraya yerleşen altın, bu kez şaşırtıcı bir senaryoyla karşı karşıya kaldı. Orta Doğu'da başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının tehlikeye girmesi, piyasalarda "yüksek enflasyon-yüksek faiz" beklentisini körükledi. Sonuç olarak altın, haftalık bazda %10’dan fazla değer kaybederek 1983 yılından bu yana en büyük haftalık kaybına imza attı.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UYARI
Piyasalardaki bu sert dalgalanmayı değerlendiren finans analisti İslam Memiş, 2026’yı "manipülasyon yılı" ilan etti. Ocak ayındaki "köpük fiyatların" söndüğünü belirten Memiş, İran'ın misillemesi sonrası Körfez ülkelerinin hamlesine dikkat çekti: "Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla enerji ihracatı durma noktasına gelen Körfez ülkeleri, nakit ihtiyacı için ellerindeki tüm varlıklardan, özellikle de altından çıkmak zorunda kaldı."
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
2026 yılı manipülasyon yılı. Finansal piyasalarda para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı. Ocak ayında değerli metaller tarafında sert yükselişler gördük. Köpük fiyatlar gördük. 30-31 Ocak'ta patlattılar.
Şubat ayında piyasalar ABD, İsrail, İran'a müdahale edecek mi? kısmıyla oyalandı. Martta savaş başladı, İran'ın beklenmedik misillemesi ile ezberler bozuldu.
KÖRFEZ ÜLKELERİ SATTI
Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla bütün Körfez ülkelerinin enerji ihracatında ciddi problemler yaşandı. Doğal gaz ve petrol satamayan Körfez ülkeleri bütün varlıklardan çıkmak zorunda kaldı. Bu satışların nedeni nakit ihtiyacı.