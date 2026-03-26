Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı

Dünya genelinde jeopolitik riskler yükseldiğinde "güvenli liman" olarak ilk sıraya yerleşen altın, bu kez şaşırtıcı bir senaryoyla karşı karşıya kaldı. Orta Doğu'da başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının tehlikeye girmesi, piyasalarda "yüksek enflasyon-yüksek faiz" beklentisini körükledi. Sonuç olarak altın, haftalık bazda %10’dan fazla değer kaybederek 1983 yılından bu yana en büyük haftalık kaybına imza attı.