Kuyumcular Odası Başkanı altın fiyatları için uyardı

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra herhangi bir değişikliğin söz konusu olmamasıyla birlikte altında da fiyat değişikliğinin olmayacağını belirten Yüksel, “Vatandaşın aslında yatırımı sürekli altına yöneliktir. Bu doğru bir karardır. Altın yıllardır hiçbir zaman değerini kaybetmeyen ve kazanç sağlayan bir yatırım aracıdır. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tahminimiz herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündedir. Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor. Bir zaman durgun olan altın, seçim dolayısıyla aniden yükselişe geçti. Vatandaşımız altında düşüş olur diye elden çıkarma korkusuna girmesin. Seçim öncesi olan belirsizlik netleşti diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.