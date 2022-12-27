Kuzey Amerika'da beyaz kabusu: Ölü sayısı 57'ye yükseldi

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölen kişinin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Çevredekiler tarafından Chucho olarak bilinen adamın yıllardır işsiz ve evsiz olduğu için sokakta yaşadığı ifade edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde ise şu ana kadar 2 kişinin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.