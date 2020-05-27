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  3. 27 Mayıs 2020 09:12

Kuzey Çevre Otoyolu'nda TIR uçuruma yuvarlandı

Kuzey Çevre Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Çevre Otoyolu'nda TIR uçuruma yuvarlandı

Kaza, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DF 6528 plakalı plastik kasa yüklü TIR, sürücüsü Uğur Bayır'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. 

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Kuzey Çevre Otoyolu'nda TIR uçuruma yuvarlandı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Kuzey Çevre Otoyolu'nda TIR uçuruma yuvarlandı

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptıkları Bayır'ı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

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Kuzey Çevre Otoyolu'nda TIR uçuruma yuvarlandı

Bayır'ın hastanedeki tedavisi sürerken, uçuruma yuvarlanan TIR ve dorsesini kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Uçuruma yuvarlanan TIR havadan görüntülendi.

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