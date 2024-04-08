Kuzey Ege'nin incisine tatilci akını: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

'EN GÜZEL BAYRAMLARINI GEÇİRECEKLER'

BOZTİD Başkanı Kemal Furıncı, "Bozcaada dünyanın 4'üncü en güzel adası. Şu anda yoğunluğumuz belli bir kapasiteye doğru gidiyor, yüzde 80'lere varmış durumdayız. Ama arifeden itibaren biraz daha yükselişe geçecek. Halkımız her zamanki gibi Bozcaada'nın huzurlu, renkli, keyifli sokaklarında, restoranlarında en güzel yemeklerini yiyecekler, en güzel bayramlarını geçirecekler. Tatilciler önceden rezervasyon yaparlarsa daha iyi olur. Çünkü telefonlarımız oldukça yoğun bir şekilde çalmaya devam ediyor. İstanbul'a da yakın olmamız nedeniyle biraz daha kitle buraya doğru teveccüh gösteriyor" diye konuştu.