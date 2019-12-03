Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler
Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan Kuzey Işıkları sezonu açıldı. Gezginlerin yapılacaklar listesinde yer alan Kuzey Işıkları'nın görülme olasılığının en yüksek olduğu dönem Aralık-Mart ayları. Peki Kuzey Işıkları nerede izlenir ? İşte Brandlifemag.com'un hazırladığı o liste...
Kuzey Işıkları ya da Aurora Borealis her gezginin hayallarini süsleyen bir doğa olayı. Bu eşsiz gösteriyi dünyanın kuzey noktalarında, belli dönemlerde (Aralık-Mart ayları) ve şanslıysanız görebilirsiniz. Tabii bu şansı artırmak için gidebileceğiniz bazı yerler de var. Sadece Kuzey Işıkları’yla değil, doğalarının sunduğu diğer güzelliklerle de büyüleyen bu bölgeler kış tatiliniz için muhteşem alternatifler olacak.
Alaska
Kuzey Kutbu’nun çok yakınında olan Alaska, biraz uzak bir destinasyon. Ancak bulunduğu bölge sayesinde Kuzey Işıkları’nı izlemeyi neredeyse garantiliyorsunuz. Özellikle de Fairbanks’teki Denali Milli Parkı, Ağustos sonundan Nisan ortasına dek, bu ışık şovlarını izlemek için en ideal nokta. Alaska’da sizi Kuzey Işıkları’ndan haberdar eden hava tahmini sisteminden faydalanabilir ve sizi şehir ışıklarından uzaklara götürecek turlara katılabilirsiniz.
Grönland
Grönland, ziyaretçilerine Kuzey Işıkları’nı neredeyse yıl boyu ve neredeyse her yerinden sunan bir ada. Ayrıca büyük bir çoğunluğu buzla kaplı olduğundan size bambaşka bir coğrafyayı deneyimleme şansını da sunacak.
Norveç
Ekim ve Şubat ayları arasında Norveç’in belli bölgelerinde Kuzey Işıkları izlenebiliyor. Ren geyiği ve Kutup ayılarını da görebileceğiniz Svalbard adası, kartpostal gibi bir güzelliğe sahip Lofoten Adaları bunlardan bazıları. Hatta ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Tromsø’de bile bu gösteriye şahit olabilirsiniz. Ülkenin muhteşem fiyordlarını görmek için bir gemi turu yapmak da bu tatilden alacağınız keyfi ikiye katlayan bir seçenek olacak.