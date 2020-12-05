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  3. 05 Aralık 2020 14:38

Kuzey Kore'de korkunç olay! Karantinayı delen kişi kurşuna dizildi

Kuzey Kore'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği bildirildi.

Kuzey Kore'de korkunç olay! Karantinayı delen kişi kurşuna dizildi

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi.

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Kuzey Kore'de korkunç olay! Karantinayı delen kişi kurşuna dizildi

Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.

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Kuzey Kore'de korkunç olay! Karantinayı delen kişi kurşuna dizildi

SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU
Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.

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Kuzey Kore'de korkunç olay! Karantinayı delen kişi kurşuna dizildi

Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.

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