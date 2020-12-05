Kuzey Kore'de korkunç olay! Karantinayı delen kişi kurşuna dizildi
Kuzey Kore'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği bildirildi.
Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi.
Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.
SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU
Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.