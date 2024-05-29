Kuzey Kore çöp taşıyan balonları Güney Kore'ye gönderdi

2016 yılında Kuzey Kore tarafından gönderilen benzer balonlar nedeniyle bir aracın ve bir evin çatısının hasar gördüğünü hatırlatan yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinlere dikkatli olma, şüpheli cisimlere dokunmama ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.