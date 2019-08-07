Kuzey Kore füzelerle böyle vurdu
Kuzey Kore, iki hafta içindeki dördüncü füze testinin görüntülerini dünya ile paylaştı. Yonhap ajansının Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son yapılan kısa menzilli balistik füze denemelerinin ABD ile Güney Kore'ye birer uyarı niteliği taşıdığını belirtti.
Resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Japon Denizi'ne doğru ateşlenen füzeler açık bir şekilde gerçek savaşa uygun, dayanıklı ve güvenli.
KCNA'ya konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, fırlatılan füzelerin ABD-Güney Kore tatbikatına bir uyarı olduğunu söyledi.