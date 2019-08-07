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  3. 07 Ağustos 2019 15:31

Kuzey Kore füzelerle böyle vurdu

Kuzey Kore, iki hafta içindeki dördüncü füze testinin görüntülerini dünya ile paylaştı. Yonhap ajansının Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son yapılan kısa menzilli balistik füze denemelerinin ABD ile Güney Kore'ye birer uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Kuzey Kore füzelerle böyle vurdu

Kuzey Kore, iki hafta içindeki dördüncü füze testinin görüntülerini dünya ile paylaştı.

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Kuzey Kore füzelerle böyle vurdu

Resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Japon Denizi'ne doğru ateşlenen füzeler açık bir şekilde gerçek savaşa uygun, dayanıklı ve güvenli.

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Kuzey Kore füzelerle böyle vurdu

KCNA'ya konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, fırlatılan füzelerin ABD-Güney Kore tatbikatına bir uyarı olduğunu söyledi.

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Kuzey Kore füzelerle böyle vurdu

Kim, karşı çıktıkları tatbikatın başlamasından hemen sonra gerçekleşen test için 'yeterli bir uyarı' yorumunu da yaptı.

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