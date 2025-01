Kuzey Kore hipersonik balistik füze fırlattı

“Pasifik bölgesindeki her türlü düşmanı caydırabilir”

Gerçekleştirilen hipersonik füze denemesinin saldırgan bir plan ya da eylem değil, açık bir meşru müdafaa çabası olduğunu vurgulayan Kim, “Füze sistemimizin performansı küresel arenada göz ardı edilemez. Her türlü savunma sistemini etkili bir şekilde aşarak düşmana ciddi bir askeri darbe indirebiliriz” dedi. Son “stratejik silah” testinin Kuzey Kore'nin meşru çıkarlarını korumak için neler yapabileceğini ve hangi araçları kullanabileceğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Kim, “Hipersonik füze sistemi, Pasifik bölgesindeki her türlü düşmana karşı güvenilir bir caydırıcılık sağlayacak” diye konuştu.