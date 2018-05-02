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  3. 02 Mayıs 2018 14:53

Kuzey Kore lideri çıldırdı !

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin bir araya geldiği zirveden ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri çıldırdı !

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı.

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Kuzey Kore lideri çıldırdı !

Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.

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Kuzey Kore lideri çıldırdı !

Bu durumu fark eden Kim ise Moon ile el sıkışmak için gelen 28 yaşındaki eşine yol açmak için foto muhabirini elinin tersi ile itiyor. Fotoğrafçı ise tepkinin ardından köşeye çekiliyor.

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Kuzey Kore lideri çıldırdı !

Tarihi zirvede liderler, iki ülke arasındaki 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevirmek ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü vermiş, Kuzey Kore ayrıca Punggye-ri nükleer tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.

Zirvede iki ülkenin First Lady'leri de ilk kez görüşmüştü.

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