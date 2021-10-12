Kuzey Kore lideri füzenin önünde meydan okudu: ''Yenilmez bir ordu kuracağım''
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD tehdidine karşı askeri imkanlarını artıracağını ve yenilmez hale geleceğini söyledi.
Bir ay ortadan kayboldu, hastalığa yakalandığı veya öldüğü yönünde onlarca haber çıktı, verdiği kilolar günlerce konuşuldu ve Kim Jong-un bugün sıra dışı kıyafetleriyle halkın önüne çıktı.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa Sergisi'nde, aralarında kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu ürkütücü Kuzey Kore silahları dünyaya gösterildi.
Kuzey Kore'nin ürettiği en büyük füzeyi arkasına alarak konuşma yapan Kim Jong-un, ABD'nin yürüttüğü düşmanca politikayla yüzleşmek için silah geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu.
Rejim gazetesi Rodong Simung'da yayınlanan fotoğraflarda, Kim'in önünde poz verdiği Hwasong-16 füzesi dikkat çekti. Kuzey Kore'nin en büyük füzesi ilk kez Ekim 2020'de gösterildi ancak henüz test edilmedi.