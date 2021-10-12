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  4. Kuzey Kore lideri füzenin önünde meydan okudu: ''Yenilmez bir ordu kuracağım''

Kuzey Kore lideri füzenin önünde meydan okudu: ''Yenilmez bir ordu kuracağım''

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD tehdidine karşı askeri imkanlarını artıracağını ve yenilmez hale geleceğini söyledi.

Bir ay ortadan kayboldu, hastalığa yakalandığı veya öldüğü yönünde onlarca haber çıktı, verdiği kilolar günlerce konuşuldu ve Kim Jong-un bugün sıra dışı kıyafetleriyle halkın önüne çıktı.

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Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa Sergisi'nde, aralarında kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu ürkütücü Kuzey Kore silahları dünyaya gösterildi.

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Kuzey Kore'nin ürettiği en büyük füzeyi arkasına alarak konuşma yapan Kim Jong-un, ABD'nin yürüttüğü düşmanca politikayla yüzleşmek için silah geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu.

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Rejim gazetesi Rodong Simung'da yayınlanan fotoğraflarda, Kim'in önünde poz verdiği Hwasong-16 füzesi dikkat çekti. Kuzey Kore'nin en büyük füzesi ilk kez Ekim 2020'de gösterildi ancak henüz test edilmedi.

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