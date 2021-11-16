Kuzey Kore lideri geri döndü
Günlerdir ortalarda gözükmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geri döndü. Kim, yine çok ilginç bir proje ile dünyanın gündemine oturdu.
Haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan ve sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ortaya çıktı.
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Kuzey Kore'yi demir yumruk ile yöneten Kim, Çin sınırına yakın 'büyük bir kalkınma projesi'ni teftiş etmek için bir aylık bir aradan sonra yeniden kameralar önüne geçti.
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Ülkenin resmi yayın organı Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) Kim'in Samjiyon şehrini ziyareti sırasında bölgedeki kırsal şehir modelini teftiş ettiğini duyurdu.
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Aynı haberde Kim'in 'güneşin kutsal yeri' olarak adlandırdığı bölgede inşaatın ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bilgisi de yer aldı.
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