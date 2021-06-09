Kuzey Kore lideri Kim'in son görüntüsü olay oldu
Yaklaşık bir ay sonra kameraların karşısına geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zayıfladığı görüldü. Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin son görüntüsü, sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı.
Geçen hafta sonlarında bir iktidar partisi politbüro toplantısında konuşan Kim'in fotoğraflarını analiz eden NK News, bir ayın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kim Jong-un’un "önemli miktarda kilo" kaybettiğini açıkladı.
SAATİNİN KAYIŞINI SIKTI
Seul merkezli web sitesi, 37 yaşındaki Kim'in en sevdiği ve 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen saatinin kayışının bollaştığını gösteren büyütülmüş görüntüler yayınladı. Fotoğraflarda, Kim’in sol bileğinin bu yıl Kasım 2020 ve Mart aylarında çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu gösteriyor.
Babası Kim Jong-il'i Aralık 2011'de kalp krizinden yitiren Kim’in ağır bir sigara tiryakisi olduğu belirtilirken, kilosuna ve yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.
GEÇEN YIL 140 KİLO OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU
NK News, Güney Kore ulusal istihbarat servisinin geçen yıl Kim'in 140 kilogram ağırlığa sahip olduğuna inandığını ve 2011 sonlarında iktidara geldiğinden bu yana yılda ortalama 6-7 kg kazandığına düşündüklerini yazdı.
Ancak, Kim'in değişen görünümünün bir hastalığın sonucu mu yoksa bilinçli bir kilo verme kararı mı olduğu net değil.