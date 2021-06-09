Kuzey Kore lideri Kim'in son görüntüsü olay oldu

GEÇEN YIL 140 KİLO OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

NK News, Güney Kore ulusal istihbarat servisinin geçen yıl Kim'in 140 kilogram ağırlığa sahip olduğuna inandığını ve 2011 sonlarında iktidara geldiğinden bu yana yılda ortalama 6-7 kg kazandığına düşündüklerini yazdı.

Ancak, Kim'in değişen görünümünün bir hastalığın sonucu mu yoksa bilinçli bir kilo verme kararı mı olduğu net değil.