Kuzey Kore liderinden dikkat çeken barış hediyesi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Güney Kore liderine barış hediyesi olarak 2 ton mantar hediye etti.
Güney ve Kuzey Kore'nin 70 yıllık küslüğü sona erdirmesi son zamanlarda dünyanın en çok dikkat çeken konularından biri oldu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı.
Liderlerin ve eşlerinin samimi fotoğrafları dikkat çekerken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney Kore’nin başkenti Seul’e resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi.