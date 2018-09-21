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  3. 21 Eylül 2018 07:30

Kuzey Kore liderinden dikkat çeken barış hediyesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Güney Kore liderine barış hediyesi olarak 2 ton mantar hediye etti.

Kuzey Kore liderinden dikkat çeken barış hediyesi

Güney ve Kuzey Kore'nin 70 yıllık küslüğü sona erdirmesi son zamanlarda dünyanın en çok dikkat çeken konularından biri oldu.

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Kuzey Kore liderinden dikkat çeken barış hediyesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı.

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Kuzey Kore liderinden dikkat çeken barış hediyesi

Liderlerin ve eşlerinin samimi fotoğrafları dikkat çekerken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney Kore’nin başkenti Seul’e resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi.

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Kuzey Kore liderinden dikkat çeken barış hediyesi

Tarihi buluşmanın son gününde Kuzey Kore lideri Kim, barışma hediyesi olarak Güney Kore liderine verdiği hediyeyle zirveye damga vurdu.

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