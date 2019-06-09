Kuzey Kore liderinden kan donduran infaz
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yakın çevresindeki asker ve bürokratlara yönelik acımasız cezalarına bir yenisi daha eklendi.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kim Jong-un, yeni bir akılalmaz ölüm emri verdi ve infaz gerçekleştirildi.
Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi.
Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.