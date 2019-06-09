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  3. 09 Haziran 2019 15:49

Kuzey Kore liderinden kan donduran infaz

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yakın çevresindeki asker ve bürokratlara yönelik acımasız cezalarına bir yenisi daha eklendi.

Kuzey Kore liderinden kan donduran infaz

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kim Jong-un, yeni bir akılalmaz ölüm emri verdi ve infaz gerçekleştirildi.

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Kuzey Kore liderinden kan donduran infaz

Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi.

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Kuzey Kore liderinden kan donduran infaz

Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.

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Kuzey Kore liderinden kan donduran infaz

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un talimatıyla, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon alev makinesiyle yakılarak öldürülmüştü.

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