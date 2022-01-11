Kuzey Kore liderinin karısı hakkında bomba iddia

Jinekolog bir anne ve profesör babasıyla ülkede ileri gelen bir ailenin üyesi olan Ri, 2009’da evlenmeden önce bir amigo kızdı ve 2005'te Kuzey Kore'nin Asya Atletizm Şampiyonası için tezahürat ekibinin bir üyesi olarak Güney Kore'yi ziyaret etti.