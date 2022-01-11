Kuzey Kore liderinin karısı hakkında bomba iddia
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun geçmişiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ri Sol-ju'nun evlenmeden önce amigo takımında ponpon kız olduğu ve şarkıcılık yaptığı ileri sürüldü.
Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un gizemli eşi Ri Sol-ju hakkındaki iddia büyük ses getirdi. Hakkında fazla bilgi olmayan Ri Sol-ju'nun evlenmeden önce tanınmış bir aileden gelen rekabetçi bir amigo kız ve şarkıcı olduğu öne sürüldü.
Jinekolog bir anne ve profesör babasıyla ülkede ileri gelen bir ailenin üyesi olan Ri, 2009’da evlenmeden önce bir amigo kızdı ve 2005'te Kuzey Kore'nin Asya Atletizm Şampiyonası için tezahürat ekibinin bir üyesi olarak Güney Kore'yi ziyaret etti.
Ri, 20'li yaşlarının başındayken Kuzey Kore Olimpiyat amigo takımının da bir parçasıydı.
KONSERDE KARŞILAŞTI
Zanaat öğrenmek için Çin'e giden, geleneksel Kore şarkılarını içeren popüler bir orkestra grubu olan Unhasu Orkestrası'nda şarkıcılık da yapan Ri’nin Kim'in dikkatini bir konserdeyken çektiği belirtildi.