Kuzey Kore'nin ''ölüm kampı'' ortaya çıktı !

Dünyanın çok bilinmeyen denklemi Kuzey Kore...Günlük yaşamı, askeri gücü, siyasi ve ekonomik işleyişi açısından soru işaretleriyle dolu bir ülke.Son dönemde ABD'yi hedef alan sözleriyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore bu kez kan donduran 'ölüm kamplarıyla' Nazi dönemlerini hatırlatan bir tabloyu önümüze çıkardı.



