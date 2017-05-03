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  3. 03 Mayıs 2017 13:27

Kuzey Kore'nin ''ölüm kampı'' ortaya çıktı !

Dünyanın en sıradışı ülkelerinden Kuzey Kore bu kez ölüm kamplarıyla gündemde...

Kuzey Kore'nin ''ölüm kampı'' ortaya çıktı !

Dünyanın çok bilinmeyen denklemi Kuzey Kore...Günlük yaşamı, askeri gücü, siyasi ve ekonomik işleyişi açısından soru işaretleriyle dolu bir ülke.Son dönemde ABD'yi hedef alan sözleriyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore bu kez kan donduran 'ölüm kamplarıyla' Nazi dönemlerini hatırlatan bir tabloyu önümüze çıkardı.

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Kuzey Kore'nin ''ölüm kampı'' ortaya çıktı !

Kuzey Kore'nin hiç bilinmeyen 'ölüm kampları'nda bir dönem muhafız olarak görev yapan Lim Hye-jin, korkunç gerçekleri de ortaya çıkardı.İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Lim Hye-jin, ülkedeki dağların arkasına gizlenen kamplarda binlerce kişinin hapsedildiğini ifade etti.

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Kuzey Kore'nin ''ölüm kampı'' ortaya çıktı !

"İki kardeşim bu kamplarda binlerce kişinin gözleri önünde öldürüldü" diyen Hye-jin, burada tutulan kişilerin, vahşice katledildiğini, açlığa terk edildiğini, tecavüze uğradığını ve günlerce işkence gördüğünü aktardı.


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Kuzey Kore'nin ''ölüm kampı'' ortaya çıktı !

O yıllarda 20 yaşında olan Lim Hye-jin, günlerce aç bırakıldığını ifade ederken, "Kamptan kaçmak isteyenler yakalandığı zaman infaz ediliyordu" ifadelerinde bulundu.

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