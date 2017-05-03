Kuzey Kore'nin ''ölüm kampı'' ortaya çıktı !
Dünyanın en sıradışı ülkelerinden Kuzey Kore bu kez ölüm kamplarıyla gündemde...
Dünyanın çok bilinmeyen denklemi Kuzey Kore...Günlük yaşamı, askeri gücü, siyasi ve ekonomik işleyişi açısından soru işaretleriyle dolu bir ülke.Son dönemde ABD'yi hedef alan sözleriyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore bu kez kan donduran 'ölüm kamplarıyla' Nazi dönemlerini hatırlatan bir tabloyu önümüze çıkardı.
Kuzey Kore'nin hiç bilinmeyen 'ölüm kampları'nda bir dönem muhafız olarak görev yapan Lim Hye-jin, korkunç gerçekleri de ortaya çıkardı.İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Lim Hye-jin, ülkedeki dağların arkasına gizlenen kamplarda binlerce kişinin hapsedildiğini ifade etti.
"İki kardeşim bu kamplarda binlerce kişinin gözleri önünde öldürüldü" diyen Hye-jin, burada tutulan kişilerin, vahşice katledildiğini, açlığa terk edildiğini, tecavüze uğradığını ve günlerce işkence gördüğünü aktardı.