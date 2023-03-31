Kuzey Marmara Otoyolu ile yılda 5.4 milyar TL'lik tasarruf

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un şehir içindeki ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişini sağladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerindeki sanayi bölgelerinin çevresinden geçen otoyol ile sanayi bölgelerinin otoyola doğrudan erişimlerini temin ettik" ifadelerini kullandı.