Kaza saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti, Uskumruköy Mevkii'nde bulunan köprünün altında meydana geldi. İddiaya göre 51 KJ 169 plakalı kireç yüklü TIR'ın sürücüsü Erhan A. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprünün ayağına çarpan TIR devrildi. Sürücü Erhan A. araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.