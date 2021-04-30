Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada kireç yüklü TIR kontrolden çıkarak köprü ayağına çarparak durabildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, önce köprünün ayağına çarptı ardından da devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre tamamen trafiğe kapanırken daha sonra kademeli olarak açıldı
Kaza saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti, Uskumruköy Mevkii'nde bulunan köprünün altında meydana geldi. İddiaya göre 51 KJ 169 plakalı kireç yüklü TIR'ın sürücüsü Erhan A. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprünün ayağına çarpan TIR devrildi. Sürücü Erhan A. araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yola devrilen TIR'ın kupasında sıkışan Erhan A., itfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köprünün ayağına çarptıktan sonra yola devrilen TIR nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, yapılan çalışmaların ardından kademeli olarak trafiğe açıldı.