Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza

Çarpışmanın etkisiyle maddi hasar alan otomobilde yangın başladı. Alevler kısa sürede tıra da sıçradı. Tır sürücüsü Osman Z. kendisini tırdan dışarı attı. Tır ve otomobil yolda alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobil içerisinde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.