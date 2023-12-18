Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile bir TIR çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.
Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile plakası belirlenemeyen TIR çarpıştı.
Kazadan önce TIR'ın bariyerlere çarparak kaza yaptığı, yolcu otobüsünün ise TIR'a çarptığı iddia edildi. Kazada otobüsün muavini H.A. (26) hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri direksiyon kabininde sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüs şoförü uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik uzun bir süre tek şeritten sağlandı.