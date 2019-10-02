KYK borçları silinecek mi ? Borçlu sayısı 5 milyona ulaştı
Öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezunu sayısı 5 milyonu buldu. KYK borçlarının silinmesi Meclis gündemine taşındı ancak ne sonuç çıkacağı belli değil. İşte KYK borcuyla ilgili bilmeniz gerekenler...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında ‘KYK borcu’ olarak da bilinen ‘öğrenim kredisi’ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor.
KONU MECLİS GÜNDEMİNDE
Posta Gazetesi'nin haberine göre, bu durum ise senelerdir sorulan ‘KYK borçları silinecek mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis’in gündemine de taşındı. TBMM’ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.
İŞSİZLER ERTELEYEBİLİR
Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.
1-BAŞVURULAR NEREYE?
Bu yıl KYK öğrenim kredisi başvurularının bu ay itibarıyla başlaması bekleniyor. Ön lisans, lisans, iki yıllık okullardan mezun olup dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıranlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kredi başvurusu yapabiliyor. Öğrenim kredisi müracaatları kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılıyor.