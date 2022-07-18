KYK borcunu ödeyenler bunu merak ediyor: Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?

KYK KREDİ BORCU FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik. Biraz önceki Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara." ifadelerini kullandı. Buna göre KYK borcu olan kişiler kredi geri ödemelerini enflasyon farkı ve faiz olmadan yalnızca alınan kredi üzerinden yapacak. Yani öğrenci kredi geri ödemeleri sadece anapara üzerinden gerçekleştirilecek.