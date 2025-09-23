KYK kız öğrenci yurdundaki mide bulandıran skandalda 4 tutuklama

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.