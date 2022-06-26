KYK kredi faizleri silinecek mi? Milyonlarca öğrenci af bekliyor

Karabat, ağır kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorlanan gençlerin, zorunlu olarak öğrenim kredilerine başvurduğunu belirtti. Gençlerin üniversiteden mezun olur olmaz ağır bir faturayla karşılaştığını ifade eden Karabat, yıllarca işsiz kalan gençlerin ÜFE’ye bağlı kredi borçlarının ödenemez noktalara geldiğini vurguladı. Karabat, "Hükümetin yanlış ekonomi politikalarının bedelini gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ödemektedir" dedi.

Karabat, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte artan genç işsizliğine ve ödenmesi zorlaşan kredi borçlarını şöyle anlattı: