KYK kredisi faiz borçları nasıl silinecek? Tüm detaylar belli oldu

ALDIĞI KREDİ KADAR ÖDEME

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.