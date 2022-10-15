KYK kredisi faiz borçları nasıl silinecek? Tüm detaylar belli oldu
KYK borçlarının faizinin silinmesini içeren düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemeye göre, borçlar faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.
Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti.
Faizler nedeniyle anaparası üç dört katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.
Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.
ALDIĞI KREDİ KADAR ÖDEME
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.