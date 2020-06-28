La Vanguardia: Koronavirüs daha Mart 2019’da Barselona’da vardı
Barselona merkezli La Vanguardia gazetesi, geçtiğimiz yılın mart ayında alınan atık su örneklerinde koronavirüse rastlandığını yazdı.
Virüsün bilindiğinden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğine işaret edilen bu verilerin bilim dünyası tarafından teyit edilmesi gerekiyor. La Vanguardia gazetesi, araştırmaların ön sonuçlarının yayınlandığı medRxiv sitesine atıfla geçtiğimiz yılın mart ayında, yani daha önce tahmin edilen tarihten 10 ay önce Barselona ilinin El Prat de Llobregat kentinde alınan atık su örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlandığını ileri sürdü.
Şimdiye kadar Kovid-19’un tespit edildiği en erken tarih, İtalya’da alınan atık su örneklerinde bulunduğu Kasım 2019 kabul ediliyordu.
‘Koronavirüs fark edilmeden birkaç ay dolaşmış olabilir’Barselona’daki veriler ise koronavirüsün, Çin’in Wuhan kentinde tüm dünyaya yayılan salgın patlak vermeden önce birkaç ay boyunca fark edilmeden dolaşımda olabildiğini ortaya koyuyor.