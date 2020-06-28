La Vanguardia: Koronavirüs daha Mart 2019’da Barselona’da vardı

Virüsün bilindiğinden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğine işaret edilen bu verilerin bilim dünyası tarafından teyit edilmesi gerekiyor. La Vanguardia gazetesi, araştırmaların ön sonuçlarının yayınlandığı medRxiv sitesine atıfla geçtiğimiz yılın mart ayında, yani daha önce tahmin edilen tarihten 10 ay önce Barselona ilinin El Prat de Llobregat kentinde alınan atık su örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlandığını ileri sürdü.