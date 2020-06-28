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  3. 28 Haziran 2020 10:20

La Vanguardia: Koronavirüs daha Mart 2019’da Barselona’da vardı

Barselona merkezli La Vanguardia gazetesi, geçtiğimiz yılın mart ayında alınan atık su örneklerinde koronavirüse rastlandığını yazdı.

La Vanguardia: Koronavirüs daha Mart 2019’da Barselona’da vardı

Virüsün bilindiğinden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğine işaret edilen bu verilerin bilim dünyası tarafından teyit edilmesi gerekiyor. La Vanguardia gazetesi, araştırmaların ön sonuçlarının yayınlandığı medRxiv sitesine atıfla geçtiğimiz yılın mart ayında, yani daha önce tahmin edilen tarihten 10 ay önce Barselona ilinin El Prat de Llobregat kentinde alınan atık su örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlandığını ileri sürdü.

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La Vanguardia: Koronavirüs daha Mart 2019’da Barselona’da vardı

Şimdiye kadar Kovid-19’un tespit edildiği en erken tarih, İtalya’da alınan atık su örneklerinde bulunduğu Kasım 2019 kabul ediliyordu.

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La Vanguardia: Koronavirüs daha Mart 2019’da Barselona’da vardı

‘Koronavirüs fark edilmeden birkaç ay dolaşmış olabilir’Barselona’daki veriler ise koronavirüsün, Çin’in Wuhan kentinde tüm dünyaya yayılan salgın patlak vermeden önce birkaç ay boyunca fark edilmeden dolaşımda olabildiğini ortaya koyuyor.

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La Vanguardia: Koronavirüs daha Mart 2019’da Barselona’da vardı

Barselona Üniversitesi’nden mikrobiyoloji uzmanı Prof. Rosa Pinto, koronavirüsün Wuhan’da ortaya çıkmış olma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak pandeminin oradan başladığının kesin olduğunu belirtti.

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