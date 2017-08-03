Lağıma döndü
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Niagara Şelalesi’ne atık ve çöp boşaltılınca bölgenin hem rengi hem de kokusu değişti.
Turkuaz mavisi bir tona sahip olan ve doğal güzelliği dolayısıyla her yıl milyonlarca turisti çeken Niagara Şelalesi, önceki gün siyaha büründü.
Bu trajik değişimin sebebi ise New Yorklu yetkililerin, atıkları Niagara üzerindeki liman yakınlarına atmasıydı.
Yolcu gemisi Maid of the Mist’in yetkililerinin dikkat çektiği bu kirlilik üzerine Niagara Şelalesi Atık Merkezi’nde görevli isimler gerekli izinleri aldıklarını söyleyerek her şeyin usulüne göre yapıldığını dile getirdi.