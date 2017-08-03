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  3. 03 Ağustos 2017 13:22

Lağıma döndü

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Niagara Şelalesi’ne atık ve çöp boşaltılınca bölgenin hem rengi hem de kokusu değişti.  

Lağıma döndü

Turkuaz mavisi bir tona sahip olan ve doğal güzelliği dolayısıyla her yıl milyonlarca turisti çeken Niagara Şelalesi, önceki gün siyaha büründü.

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Lağıma döndü

Bu trajik değişimin sebebi ise New Yorklu yetkililerin, atıkları Niagara üzerindeki liman yakınlarına atmasıydı.

 

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Lağıma döndü

Yolcu gemisi Maid of the Mist’in yetkililerinin dikkat çektiği bu kirlilik üzerine Niagara Şelalesi Atık Merkezi’nde görevli isimler gerekli izinleri aldıklarını söyleyerek her şeyin usulüne göre yapıldığını dile getirdi.

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Lağıma döndü

Başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraf ve videolar büyük tepki çekerken çevreciler, belediye ve temsilcileri topa tuttu.

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