Lahitin içinden çıkanlar şoke etti !

Bin 700 yıllık bir medeniyete ait olduğunun tahmin edildiğini belirten lahittin kapağı bugün açıldı. İçerisinde 4 iskelet, gözyaşı şişeleri ve altın takılar çıktı. Bölgede şu ana kadar bulunan en büyük lahit olduğu belirtiliyor. Ayrıca, etrafta başka lahitler de olduğu ve kazının genişletilerek devam ettirileceği öğrenildi.



