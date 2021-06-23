Lastik dükkanı çalışanı paylaştı: Görünce çok şaşıracaksınız
BonusSatis isimli takma adını kullanan bir adam, lastik dükkanında gördüğü ilginç manzaraları takipçileri ile paylaştı.
Bir araç lastiği nasıl patlar ve kullanılamaz hale gelir? Lastiğin kullanım ömrü çeşitli sebeplere göre değişiyor..
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Üretim tarihi, lastiğin kullanılmış olduğu yollar ve mevsimler, darbeler, lastiğe saplanan cisimler lastiğin ömrünü etkiliyor.
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Bu gibi durumlarda araç lastiğini değiştirmek kaçınılmaz oluyor.
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İnternette BonusSatis isimli takma adını kullanan bir adam, lastik dükkanında gördüğü ilginç manzaraların fotoğraflarını çekerek Imgur'da paylaşıyor.
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