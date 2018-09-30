''Lazvegas''ta Türk erkeklerine eğlence tuzağı
Karadeniz'in eğlence merkezi Güricistan'ın Batum kentine gelen Türkler, otostopçu kadınlar tarafından tuzağa çekiliyor.
Karadeniz'in eğlence merkezi haline gelen Türkiye sınırındaki Gürcistan'ın Batum kentinde, Türklere eğlence tuzağı kuruluyor. Otomobilleri ile sınırı geçen, yollarda otostop çeken kadınları araçlarına alan Türkler, 'çay ısmarlama' bahanesi ile kentteki arka sokaklarda yer alan eğlence merkezlerine götürülüyor. Donatılan masalardan bir süre sonra kalkan kadınlar, kayıplara karışıyor, Türk vatandaşlar ise gelen 40 bin lirayı bulan yüksek hesaplarla karşı karşıya kalıyor.
Türkiye'ye komşu Gürcistan’ın Batum kenti, ışıl ışıl caddeleri, lüks otelleri ve eğlence merkezleri ile Karadeniz Bölgesi’nde eğlence hayatının merkezi haline geldi. Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık karşılıklı geçiş rakamı birkaç milyonken, bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aştı. Kimlikle geçilen Batum kentine gitmek isteyenler, özellikle yaz döneminde sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturmayı sürdürüyor. Sınırı geçenlerin çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. Batum, en çok Türkiye ve İran'dan turist çekiyor.
OTOSTOPÇU KADINLAR, TUZAĞA ÇEKİYOR
'Lazvegas' olarak da adlandırılan Batum kentinde son yıllarda Türklere eğlence tuzakları kurulmaya başlandı. Otomobilleri ile sınırı geçen ve yollarda otostop çeken kadınları araçlarına alan Türkler, 'çay ısmarlama' bahanesi ile kentteki arka sokaklarda yer alan eğlence merkezlerine götürülüyor. Donatılan masalardan bir süre sonra kalkan kadınlar, kayıplara karışıyor, Türk vatandaşlar ise gelen 40 bin lirayı bulan yüksek hesaplarla karşılaşıyor. Hesaplara itiraz edenlerin tehdit edildiği, alıkonulduğu öne sürülen kentte, çeşitli zorluklarla karşılaşanlar anlaşarak indirim sağladıkları hesapları ödeyerek geri dönmek zorunda kalıyor. Kimi kavgaya karışıyor, çıkan olaylar sonrası gözaltına alınarak tutuklanıyor.