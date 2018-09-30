''Lazvegas''ta Türk erkeklerine eğlence tuzağı

​Türkiye'ye komşu Gürcistan’ın Batum kenti, ışıl ışıl caddeleri, lüks otelleri ve eğlence merkezleri ile Karadeniz Bölgesi’nde eğlence hayatının merkezi haline geldi. Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık karşılıklı geçiş rakamı birkaç milyonken, bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aştı. Kimlikle geçilen Batum kentine gitmek isteyenler, özellikle yaz döneminde sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturmayı sürdürüyor. Sınırı geçenlerin çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. Batum, en çok Türkiye ve İran'dan turist çekiyor.