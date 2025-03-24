LEVENT, bir atış testini daha başarıyla gerçekleştirdi

Deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip yakın hava savunma füze sistemi LEVENT, bir test atışını daha başarıyla geçti.