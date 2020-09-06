Levent'te korkutan yangın! Böyle kurtarıldılar
Levent’te bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından böyle kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Levent Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangından yükselen dumanlar apartman ve asansör boşluğundan üst katlara ulaştı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın bodrum katında çıkan yangını söndürdü. Evlerinin balkonunda yardım bekleyen vatandaşlar ise itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen yaşlı vatandaşlar da tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.