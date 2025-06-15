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LGS'den çıkan öğrenciler soluğu velileriyle birlikte denizde aldı

Antalya'da haziran ayında termometreler 35 dereceyi gösterdi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.

Kaynak: İHA
LGS'den çıkan öğrenciler soluğu velileriyle birlikte denizde aldı - Resim: 1

Haziran ayının gelmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. 

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LGS'den çıkan öğrenciler soluğu velileriyle birlikte denizde aldı - Resim: 2

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. 

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LGS'den çıkan öğrenciler soluğu velileriyle birlikte denizde aldı - Resim: 3

Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. 

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LGS'den çıkan öğrenciler soluğu velileriyle birlikte denizde aldı - Resim: 4

Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

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