LGS'den çıkan öğrenciler soluğu velileriyle birlikte denizde aldı
Antalya'da haziran ayında termometreler 35 dereceyi gösterdi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.
Kaynak: İHA
Haziran ayının gelmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
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Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.
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Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti.
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Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.
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