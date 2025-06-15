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LGS'ye geç kalan öğrenci motosikletli polise artçı oldu

Trabzon'da LGS sınavına geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi. Sakarya’da ise kimliğini evde unutan bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava son anda yetişti.

Kaynak: İHA
LGS'ye geç kalan öğrenci motosikletli polise artçı oldu - Resim: 1

Trabzon'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan adayların yardımına polisler koştu. 

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LGS'ye geç kalan öğrenci motosikletli polise artçı oldu - Resim: 2

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGS'ye girecek öğrencilere yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı. 

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LGS'ye geç kalan öğrenci motosikletli polise artçı oldu - Resim: 3

Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. 

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LGS'ye geç kalan öğrenci motosikletli polise artçı oldu - Resim: 4

Polis ekiplerinin öğrencileri sınava yetiştirmek için harcadığı çaba takdir topladı.

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