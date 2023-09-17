Libya'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi
Libya’da çıkan Daniel fırtınası nedeniyle resmi rakamlara göre 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
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Felakette 11 binden fazla insan hayatını kaybetti. Sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentindeki yıkım dronlarla havadan görüntülendi.
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Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.
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Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.
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